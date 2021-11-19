Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Haberler - Tekirdağ Haberleri 19.11.2021 - 16:34
Kaza, gece saatlerinde Saray ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Onur Çiğdem (19) yönetimindeki otomobil ile İbrahim Dolugün'ün kullandığı kamyon, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Onur Çiğdem ile Esile Atakan (15), Yağmur Toprak ve kamyon sürücüsü İbrahim Dolugün, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yağmur Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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