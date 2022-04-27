Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi tutuklandı (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 11:58

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde yaptığı aramada 246 ecza hap, 11 gram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Evde bulunan A.M. ve N.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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