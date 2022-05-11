Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 15:39
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Hakkı Tunalı idaresindeki H 1968 EK Bulgaristan plakalı tır, TEM Otoyolu Saray gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.
Tekirdağ ve Lüleburgaz belediyelerine ait itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Tır, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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