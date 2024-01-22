Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Muratlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde A.G. isimli şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 22 adet ecstasy hap, 2 gram öğütülmüş uyuşturucu hap ve 14 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde E.A.M. ve H.K. isimli şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramasında 3 gram metamfetamin, 2 adet paypal ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi durdurulan araçta bulunan A.B. ve M.Ç. isimli şahısların yapılan üst aramasında 1 gram metamfetamin ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çalışmalarda toplamda 5 şüpheli yakalandı.