Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Haberler - Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 17.12.2021 - 13:09
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı, Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Tokat merkezli Antalya ve Ordu'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda ruhsatsız tabanca, 7 cep telefonu, 8 uyuşturucu kullanım aparatı ile bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.
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