Trabzon'da 3 kilogram esrar ele geçirildi (Trabzon Haberleri)

Trabzon'da 3 kilogram esrar ele geçirildi

Haberler - Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 15:32

Trabzon'da 3 kilogram esrar ele geçirildi

Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 kilo 77 gram esrar, 59 gram kenevir tohumu, 42 sentetik hap, bir miktar da metamfetamin ile bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 1945 lira ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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