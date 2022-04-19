Trabzon'da kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı

Haberler - Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 09:24
Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı,
Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Söz konusu kişilere Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı.
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