Trabzon'da yoldan çıkarak araziye savrulan araçtaki 2 kişi yaralandı

Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde Ö.Y idaresindeki 61 AF 788 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yolun kenarındaki korkulukları aşarak boş araziye düştü.



Sürücü ile araçta bulunan M.Y sıkıştı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekibince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

