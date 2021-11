Trabzonlu öğretmen TKDK'den destek alarak süt üretim çiftliği kurdu

Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı, Çaykara ilçesindeki bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Sancaktar (50), Konya'da üniversite eğitimi döneminde kayınpederiyle besicilik ve süt ürünleri üzerine çalışmalar yürüttü.



Geçen yıl tayini Trabzon'a çıkan Sancaktar, kardeşiyle şirket kurarak mali destek almak için TKDK'ye başvurdu. Sancaktar, Akçaabat ilçesinin Uçarsu Mahallesi'ndeki 21 dönümlük arazi üzerine 60 büyükbaş hayvan kapasiteli süt üretim çiftliği kurdu.



Sancaktar kardeşler, yaklaşık 1 milyon 667 bin liraya mal olan çiftlikleri için TKDK'den yüzde 55 hibe almayı başardılar.



- "Sağımından, temizliğine kadar hayvanların her şeyiyle ilgileniyorum"



Vedat Sancaktar, AA muhabirine, Konya'da besicilik ve süt ürünleri konusunda edindiği bilgi birikimini memleketine taşımak istediğini söyledi. Bölgedeki doğal köy sütü ihtiyacını gidermek amacıyla çiftlik kurmaya karar verdiğini belirten Sancaktar, "TKDK aracılığıyla hibe aldık. Kısa sürede tesisimizi bitirdik, şimdilerde ise evlere günlük süt dağıtımı yapıyoruz. Yeni başladık ancak ilerleyen aylarda üretimimizi artıracağız." dedi.



Sancaktar, çiftlikte kullandıkları tüm malzemelerin son teknoloji olduğunu ifade ederek hayvanların el değmeden sağıldığını, sütün de direkt soğutma tankına gittiğini anlattı.



Süt soğutulduktan sonra yine el değmeden pet şişelere aktarıldığını vurgulayan Sancaktar, bu işlemin ardından da soğuk zincirle beraber sipariş veren kişilerin evlerine ulaştırıldığını dile getirdi.



Sancaktar, hayvanları çok sevdiğinin altını çizerek "Burada keyif alıyorum. Sağımından, temizliğine kadar hayvanların her şeyiyle ilgileniyorum. Bazen kafa dinlemek için de hayvanları izliyorum, insanı rahatlatıyor. Memleketimizde profesyonel anlamda bir tesise ihtiyaç vardı. İnşallah diğer girişimcilere de öncülük ederiz." diye konuştu.



- "Ekstra masraflarla maliyetimiz 2,5 milyon liraya kadar çıktı"



Gerekli prosedürleri yerine getirince TKDK'nin hibe desteği verdiğini belirten Sancaktar, "Çiftliğimiz 1 milyon 667 liraya mal oldu ancak projemizin yüzde 55'i yani 914 bin lirası TKDK tarafından desteklendi. Çiftlik için yaptığımız ekstra masraflarla maliyetimiz 2,5 milyon liraya kadar çıktı." ifadelerini kullandı.



Sancaktar, çiftlikte çoğunluğu Jersey cinsi 10 hayvan bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:



"Daha çok Jersey cinsi gibi yerli hayvanları tercih ediyorum. Çünkü yağ oranı yüksek ve rengi sarı. Bölgenin insanları bunu daha çok istiyorlar. Bunun yanında Simental ve Holstein cinsi inekleri de arasına katıyoruz. Onların da süt oranı daha yüksek ancak yağ oranı daha düşük. Talebe göre isteyene az yağlı, isteyene tam yağlı sütten gönderiyoruz."



Sancaktar, günlük 100 kilogram civarında süt elde ettiklerini, yaklaşık 6 ay içinde hayvan sayısını 60'a çıkararak 600 kilogram civarında süt elde etmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Hikmet Eyüpoğlu ise tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da girişimcilerin yanında yer aldıklarını söyledi. Çiftçilere, devletin sunduğu imkanlardan faydalanmaları için önderlik yaptıklarını belirten Eyüpoğlu, "Buna benzer tesisleri halkımızla birlikte Akçaabat'ımızın hizmetine sunacağız. Bölgemize güzel bir rol model oluşturdu. Azimli, gayretli ve etrafındaki insanlara örnek olması nedeniyle biz de hocamızın başarısını her yerde anlatıyoruz." dedi.