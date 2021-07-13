Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli Haberleri - Anadolu Ajansı, Tunceli'de Uzman çavuş Burak Kurtağan idaresindeki 01 BRK O9 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolunun Değirmendere mevkisinde elektrik direğine çarptı.



Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki uzman çavuş Muzaffer Özcan (25), 112 Acil Servis ekiplerince Ovacık Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Özcan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Askeri helikopterle Elazığ'a sevk edilen Kurtağan'ın ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.



Valilikten yapılan açıklamada, Uzman Çavuş Muzaffer Özcan'ın geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayata veda ettiği belirtilerek, "Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

