Aranan hükümlü, saklandığı çatıda yakalandı (Van Haberleri)

Van'da 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin çatısında saklanırken yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Van Haberleri 07.09.2021 - 18:53

Aranan hükümlü, saklandığı çatıda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan firarinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ismi açıklanmayan hükümlünün Tuşba ilçesinde saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi.

Operasyonda hükümlü evin çatı bölümünde saklanırken yakalandı. İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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