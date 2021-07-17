Van merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 21 şüphelinin yakalanması için Van merkezli Siirt ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı. 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.