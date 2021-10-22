Van'da 188 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 14:31
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Tulgalı Mahallesi hudut hattının gerisinde göçmen hareketliliğini engellemek için çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 172'si Afganistan, 16'sı Pakistan uyruklu 188 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
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