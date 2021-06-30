Van'da 51 kilogram eroin ele geçirildi

Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Aydemir Mahallesi Testili mevkisine operasyon düzenleyen ekipler, 2 çuvalda 51 kilo 5 gram eroin ele geçirdi. Operasyonda A.D. ve Y.E. gözaltına alındı.