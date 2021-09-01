Van'da çimento yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 78 düzensiz göçmen yakalandı

Van Haberleri 01.09.2021 - 16:01
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Yapılan aramada, çimento torbalarının altına saklanmış 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü H.T. tutuklandı, araca el konuldu.
Van Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Van Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.