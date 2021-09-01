Van'da çimento yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 78 düzensiz göçmen yakalandı (Van Haberleri)

Van'ın Gevaş ilçesinde çimento yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Van Haberleri 01.09.2021 - 16:01

Van'da çimento yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 78 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Yapılan aramada, çimento torbalarının altına saklanmış 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü H.T. tutuklandı, araca el konuldu. 

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