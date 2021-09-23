Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Van Haberleri Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 15:50
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen iş birlikçilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Terör örgütü PKK'ya gönderilmeye çalışılan bir genç ise ailesine teslim edildi.
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