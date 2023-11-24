Van’da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, “17-23 Kasım 2023 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 863,83 gram metamfetamin, 4 kilo 500 gram afyon sakızı, 4 kilo 200 gram skunk, 285,49 gram esrar, 34,52 gram eroin, 7 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 20 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.