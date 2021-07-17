Zonguldak Haberleri Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 10:51
Zonguldak Haberleri - Anadolu Ajansı, onguldak'ın Ereğli ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
Uzunkum Caddesi'ndeki demir çelik fabrikasında dere yatağı ile denizin birleştiği noktada hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yapılan ilk incelemede bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 4 gün önce "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan, Ereğli Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Murat Aydemir'e (55) ait olduğunu belirledi.
Aydemir'in cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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