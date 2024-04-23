Zonguldak'ta şiddet gördüğü için çenesi kırılan minik kedi, tedavi altında

Kent merkezinde çenesi kırık kedi görenlerin, durumu hayvansever Seda Mercan'a bildirmesi üzerine hayvan bir kutu içinde özel veteriner kliniğine götürüldü.



Buradaki kontrollerde, kedinin şiddet görmesi sonucu çenesinin kırıldığı tespit edildi. Sağlık durumu elvermediği için yaklaşık 5 gün boyunca ameliyata hazır hale getirilen kedinin bakımı bu süreçte özenle yapıldı.



"O BİZDEN VAZGEÇMEDİ, BİZ DE ONDAN"



Veteriner hekim Fatih Yaman, gazetecilere, insan darbesi sonucu çenesi kırılan kedinin geldiğinde çok kötü durumda olduğunu dile getirerek, "İlk geldiği zaman operasyonu kaldırabilecek durumda değildi. Çok özel bir şekilde, bir bebekle nasıl ilgileniyorsak onunla o şekilde ilgilendik. Çok güçlü bir kedi. O bizden vazgeçmedi, biz de ondan vazgeçmedik." dedi.



Yaman, ameliyatın başarılı geçtiğini aktararak, "Çenesine hem plak uygulandı hem de serklaj telleriyle sabitleme işlemi gerçekleştirildi. Düşündüğümüzden çok başarılı bir sonuç elde ettik. Operasyondan sonra 2-3 gün boyunca sıvı gıdalarla beslemeye devam ettik. Şimdi eski gücüne kavuştu. Daha da iyi olacak. Şimdi yemek yiyebiliyor. Her şey yolunda gidiyor. Tedavinin tamamen sonuca ulaşmasının belli bir yolu var. Tedavisi şu an iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.



Seda Mercan da tedavi sürecinin uzun olduğunu dile getirerek, "İnanılmaz şekilde düzeldi. Aldığımda çok üzülmüştüm hatta ağlamıştım. Hayvanın halini gördüğümde inanamadım. 'İmkansız, düzelmeyecek.' derken hayata tutundu. Veteriner hekimlerimiz inanılmaz bir özveri ve titizlikle çalıştı." diye konuştu.



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