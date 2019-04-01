AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Sandık sorumlularımızdan Ankara İl Başkanlığımıza ulaşan raporlar üzerinde yürütmekte olduğumuz titiz çalışmalar, Ankara'da seçim sonuçlarının kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını göstermektedir" ifadesini kullandı.



Şahin, Twitter'daki hesabından, seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.



AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Sandık sorumlularımızdan Ankara İl Başkanlığımıza ulaşan raporlar üzerinde yürütmekte olduğumuz titiz çalışmalar, Ankara'da seçim sonuçlarının kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını göstermektedir." açıklamasını yaptı.



Şahin, "Yapacağımız itirazlar neticesinde, Ankaralı hemşehrilerinizin iradesinin sağlıklı ve doğru bir şekilde sonuçlara yansıyacağına olan inancımız tamdır" ifadesini kullandı.



"YÜKSEK ORANDA GEÇERSİZ SAYILAN OYLAR VAR"



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da şunları kaydetti:



"İl Başkanlığımızda, sandıklardan ulaşan ıslak imzalı tutanaklar ve raporlar üzerinde ayrıntılı bir çalışma yürütmekteyiz. İlk tespitlerimiz, Ankara'nın seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde birçok usulsüzlüklerin ve yüksek oranda geçersiz sayılan oyların olduğu yönündedir."



ANKARA'NIN TÜM İLÇELERİNDE İTİRAZ

Fatih Şahin ardından gazetecilere bir açıklama daha yaptı. Şahin şunları söyledi:

"Maddi gerçeklikle bağdaşmayan bir takım hususlar birleştirme tutanaklarında. Bu durumun takipçisi olacağız. Elimizde çarpıcı bulgu ve tespitler var. Hukuki gerekçeleriyle YSK'ya başvuracağız. Bu gece hazırlıklarımızı tamamlayacağız. İstanbul'daki seçimlerde de maddi gerçekleri yansıtmayan hususlar söz konusu. Maddi hataların olduğunu tespit ettik. Ankara'da itirazlarımız sonucu önemli bir mesafe kaydedeceğimizi görüyoruz. Tespitlerimizi yargı mercilerine ileteceğiz. Bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Önemli derecede geçersiz oy söz konusu hem Ankara hem de İstanbul'da. Ankara'da 25 ilçenin 25'inde de ilçe seçim kuruluna itirazda bulunacağız. Maddi hatalar, geçersiz oylar ve usulsüzlükler için itirazda bulunacağız. Kamuoyuna yansıyan aradaki farkın bizim lehimize neticeleneceğini düşünüyoruz."