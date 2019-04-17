Son dakika haberi!

AK Parti, İstanbul seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) olağanüstü itirazda bulunmuştu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, parti genel merkezinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

''GEÇERSİZ OY SAYIMIYLA AK PARTİ LEHİNE DÜZELTİLEN OY 5 BİN 594''



Yavuz'un burada yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:



''Sadece geçersiz oy sayımıyla AK Parti lehine düzeltilen oy 5 bin 594. Maddi hata düzeltimi tüm oyların sayımına ilişkin düzeltmeler yapıldı. İstanbul'daki bütün sandıkları baz aldığımızda sadece yüzde 10'u sayıldı. 13 bin 908-13 bin 800'lere gün gün aradaki farkın nasıl eridiğini size gösterebilirim.

''BU İŞİ CHP KURGULADI İDDİASINDA DEĞİLİM''

2 Nisan'da fark 24 bine inmiş. 5 Nisan'da 18 bine, 8 Nisan'da 15 bin civarında. Bugün itibariyle 13 binli rakamları telaffuz ediyoruz. Nasıl bu kadar oy aşağı düştü? Hiçbir şey olmamış ise... Biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Bizim de bir parça kusurumuz vardı. Ortada kanunun dışına çıkan seçim günü fark edemeyeceğimiz bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz. Bir takım kanunsuzluklar yapıldı. CHP'nin tavrını anlamıyorum. Bu işi CHP kurguladı iddiasında değilim. CHP'ye de düşen bu kadar kanunsuz iş ve işlemleri onların da takip etmesidir.

''SEÇİM İŞLERİ YOLSUZLUĞU YAPILDI''

Bu iş CHP'ye yarasın diye yapıldı Ekrem İmamoğlu'na. İmamoğlu'na yarasın diye yapıldı diye bu kadar şüphe ile bu seçimin arkada kalmasına hiçbir partinin razı olmaması gerekir. Organize usulsüzlük yapıldı. Seçim işleri yolsuzluğu yapıldı. Partilerin denetimine uygun olmayan alanda bir şeyler oldu.

''19 BİN 623'Ü KAMU GÖREVLİSİ DEĞİL''

Sandık başkanlarından kamu görevlisi olmayan toplam sayı 19 bin 623. 62 bin 560 kamu görevlisi görevlendirmemiz gerekirdi. Bunların 19 bin 623'ü kamu görevlisi değil. İçinde engeli olan kişiler var. Kamudan ihraç edilen var 12 kişi. Görevden uzaklaştırılanlar var. Askeri personel var. 32 kişi tespit ettik. Asker değil. İşsiz olanlar var çalışma kaydı hiç yok. Belediye şirketinde işçi olanlar var.

''SEÇİM SİSTEMİNE GÜVENİYORUZ OLAN SİSTEMLE İLGİLİ DEĞİL''

Organize usulsüzlük yapıldı, iddiamız net. Biz seçim sistemine güveniyoruz, olan sistemle ilgili değil. Bir tezgah var organizasyon var. Bu seçimlerin temelini sandık sayım döküm cetvelleri oluşturur. Seçim günü torbalar sandık başkanları tarafından teslim alınır. O torbaları ne yapıyor güvenilir değilse ne yapıyor kimsenin bildiği yok. Diyor ki mevzuatımız 2 üye eline sayım döküm cetvelini alır sandık başkanı okur üyeler tık atmaya başlar aynı anda. Sonra bunlar karşılaştırılır çelişki varsa tekrar okunur aynı işlem yapılır. Sandık sonuç tutanaklarına gelmedim. Sayım döküm cetvelinde usulsüzlükler var. Bunlar kasıtlı bir şekilde yapılmıştır. Sandık başkanları üzerinden yürütülen usulsüzlük var. Sayım döküm cetvelinde fazla miktarda hatalar var.



''TORBAYI AÇIYORSUNUZ SAYIM DÖKÜM CETVELİ YOK''

Sandık adedi kadar tutanak var 31 bin 280 sayım döküm cetveli var. 2 ile çarpın 62 bin 560 adet oluyor. Bunların yarısı sandıkları her birine yerleştiriliyor kalanı sandık başkanları üzerinden seçim kuruluna getiriliyor kurul tarıyor. Torbayı açıyorsunuz sayım döküm cetveli yok. Sisteme boş imzasız isimsiz mühürsüz girmişler.

''31 BİN 280 SAYIM DÖKÜM CETVELİNDEN 5 BİN 388'İ MÜHÜRSÜZ''

Bu işin temeli olan sayım döküm cetvellerinden 5 bin 388'i mühürsüzdür, 694'ü imzasızdır, 214'ü boştur, 498 tanesi eksiktir, 919 tanesinde rakam yoktur, bin 335 tanesinde öyle ya da böyle birtakım eksiklikler söz konusudur. Bir seçimde bu kadarının olması mümkün müdür Keşke CHP de bunu kendisine sorsa. 10 bine yakın sayım döküm cetveli sorunlu temel çöktü.

''DAHA ÇOK KISITLILARIN OY KULLANMASI SÖZ KONUSU OLMUŞ''



Bundan önceki seçimlerin hiçbirinde bu derece sandık başkanlarına dayandırılan bir usulsüzlük olmamıştır. Bu seçimlerdeki gibi sayım döküm cetvellerine dayandırılan usulsüzlük olmamamıştır. Her seçimde daha olağan olan hususa geldi sıra. Kısıtlılar ölüler cezaevi seçmeni meselesi. Diyor ki bir CHP'li yetkili kısıtlıların oy kullandığını nereden biliyorsunuz diyor. YSK incelesin diye ileri sürüyoruz. Her ileri sürdüğünüz doğru olmayabilir. YSK'ya ileri sürüyoruz ama öncekiler o kadar bariz ki önceki iki şey. Sandık başkanlarında böyle bir kanunsuzluk yapılmamıştır demiyorlar. İptal edilen 4 yer var. Bu 4 yerde de bunlara dayandırılmıştır. Daha çok kısıtlıların oy kullanması söz konusu olmuş.



''2 BİN 308 KISITLI TESPİT ETTİK''

2 bin 308 kısıtlı tespit ettik. Bin 229 ölü 10 bin 290 cezaevi seçmeni 236 yerlerim yeri cezaevi olan cezaevi seçmeni 5 bin 287 de hükümlü olmasına rağmen seçmen listelerinde yer alanlar. Verdiğim bütün rakamlar İstanbul'a ilişkindir. Buradakilerin hiçbirinin karşılığında oy kullanamaz şerhi yoktur. Oy kullanamaz şerhi düşenleri ayırdık. Onlar yok bunun içinde. Cezaevinde bulunanların birinci adresi cezaevi olamaz. 10 bin 290 kişi cezaevinde seçmen ve oy kullanmış. Bu kadarı yanına şerh düşülmeden seçmen kayıtlarında var. Bağcılar'da Avcılar'da.. Kısıtlıların yerine de oy kullanılmış olabilir. YSK bakacak. İptal edilen 4 yerde de böyle oldu.

''KAYIP OY VE PUSULALAR VAR''

Bir de kayıp oy ve pusulalar var. Yaklaşık 100-150 tane var gibi görülüyor. Sandık başkanalrı üzerinden bir seçim kurlunda diyorum ki birileri her türlü cezai müeyyideyi göze alarak bir şeyler yaptı diyorum.

''SANDIK KURULLARINDA CEZA GÖZE ALINARAK BİR ŞEYLER YAPILDI''

Sandık başkanları gözünü kararttı yer yer. Bir kısım memur üyeler de böyle davranmış olabilir seçim kurulunda gözünü karartıp bir şeyler yapılmış olunduğunu ifade eden bir takım hususların varlığına işaret ediyorum.

''SANDIK BAŞKANLARI İMZALARI KURUL ÜYELERİNDEN ÖNCEDEN ALMIŞ''

Mesela bizim 182 oy CHP'ye gitmiş. CHP'nin 87 oyu Vatan Partisi'ne gitmiş. Bağımsız birinin aldığı 1 oy bize yazılmış. Bu sıradan bir kaydırma işlemi olabilir mi? İtiraz ettik düzelttik. İmzalar öncesinden sandık kurulu başkanı tarafından kurul üyelerinden alınıyor. O kadar ince bir işçilik çıkarıyorlar ki... Sayım döküm cetveli Fatih 3 bin 183 No'lu sandık aldığımız oy 116 CHP 151. Burada bizden fazla almış. Tutanakda da sorun yok ama aynı sandık seçim kurulunda girerken oranın görevlileri memur olması gerekir o da AK Parti'ye 0 giriliyor.

''24 HAZİRAN ÖNCESİNDE BAŞLAYAN BİR KURGU VAR''

24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu var çalışma var. Teamüden yani bilerek isteyerek yapılmıştır. 24 Haziran seçimleri öncesinden başlıyor bu. 24 Haziran seçimlerin en fazla bir milletvekiline etki edebilirlerdi. İstanbul'da el değiştirelim diye ne kadar imkanı varsa hepsini o güne hazırladılar. Bunu sadece bir yerin kurgulaması mümkün değil. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde konuşmamızda fayda var. Beyin takımı kimse orada bütün güçleri birleştirmeyi becermiş.



''YASA, KAMU HİZMETİNDEN YASAKLI OLANLAR SEÇMEN OLAMAZ DİYOR''

Kanun hizmetinden kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçme hakkına da sahip değildirler diyor kanun. Şimdilik böyle bir iddiada bulunmadık. Aslında hiçbir yerde oy kullanamaması gerekir.



BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI



Büyükçekmece'de ne oldu ona bakalım. Büyükçekmece Belediyesi'ndeki bir işçi Mehmet Özgür Samanlı adında ilçe nüfus müdürlüğünde görevlendiriliyor 28 Mart 2017'de. Daha 24 Haziran seçimlerinden önce bu kişi 7 bin 282 kişiyi İstanbul dışından seçmen kaydı yaptı soruşturma devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinde seçmen ama 31 Mart'ta seçmen değil ne oldu bunlar? Askı sürecinde dondurulan var. Bu sayı demek 2 binli rakamlardan ibaret değil. Bu seçmenlerin nakil olması meselesi değil. 14 boş arsa kullanılarak oradan numarayı alıyor boş arsaları ev gibi gösteriyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı ifade çağrıldı ama henüz gitmedi. 36 inşaat 35 sahte adres. Kapı numarası vermiş okula hayali. Evrakta sahtekarlık yapılmış görevi ihmal var suistimal var. 4 bin 200 fark var orada. Bu seçimleri etkilemez mi? Elbette etkiler.

''İSTANBUL SEÇİMLERİ BAŞTAN SONA ŞÜPHELİDİR''

Burada seçim işleri yolsuzluğu var. Kanun dışına çıkılan her hadise seçim işleri yolsuzluğuna girer. İstanbul seçimleri baştan sona şüphelidir artık dedik. Bu yolsuzluğu arındırmak YSK'ya aittir.''

VİDEO: BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU KARŞILAŞTI