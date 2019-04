Denizli'nin Honaz ilçesinde AK Parti'nin seçim sonuçlarıyla ilgili İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası yeniden sayım işlemi sonucu 3 oy farkla geride kalan AK Parti'nin tutanaklardaki çelişkiler nedeniyle dün İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oylar tekrar sayıldı.



Sayım sonucu CHP adayı Yüksel Kepenek'e 9 bin 391, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 390 oy çıktı. Bu sonuçla CHP adayı Yüksel Kepenek, 1 oy farkla seçimi önde tamamladı.



"GÖREVE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Seçimi 1 oy farkla kazanan Yüksek Kepenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın oyuna sahip çıkmayı her şeyden önemli gördüklerini belirterek, "Honaz'da seçimin galibi biziz. 5 günde 3 defa kazandık. Her türlü ayak oyunlarına rağmen kazandık. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim Honaz sevdamızı engelleyemeyecekler. Bir an önce mazbatamızı alıp göreve başlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.



AK Parti Honaz Belediye Başkan adayı Turgut Devecioğlu da sayımlarda oy pusulalarındaki durumun sonuca tam manasıyla yansımadığının görüldüğünü, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kuruluna müracaat ederek hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Aldığımız her oyun takipçisi olacağız." diye konuştu.



İKİ İLÇEDE İTİRAZLAR KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan İl Seçim Kurulu, Babadağ'da seçimi 15 oyla kaybeden AK Parti ile Baklan'da seçimin 7 oyla kaybeden İYİ Parti'nin itirazlarını kabul etmedi.



AK Parti'nin Honaz ve Babadağ, İYİ Parti'nin de Baklan ilçesindeki seçim sonuçlarıyla ilgili Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunacağı öğrenildi.



OY FARKI 3'E DÜŞMÜŞTÜ



Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksek Kepenek'in 8 oy fazla alarak belediye başkanlığını kazanması ve AK Parti'nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, CHP adayı Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, oy farkı 3'e düşmüştü.