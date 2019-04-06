AK Parti'nin Bartın Belediye Başkanlığı için kullanılan 154 sandıktaki 38 bin 760 geçerli oyun yeniden sayılmasına yönelik yaptığı başvuru sonrası, Bartın İl Seçim Kurulu'nun aldığı kararla şüpheli görülen 5 sandıktaki yeniden sayım işlemi tamamlandı.



Bartın İMKB Ortaokulu Spor Salonu'ndaki sayım işlemini, önceki sayımları önde tamamlayan MHP Belediye Başkan Adayı Cemal Akın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ile AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve partililer de takip etti.



Yaklaşık 3 saatte tamamlanan sayım sonunda, 5 sandıktan birinde sayılmayan 1 oy, AK Parti lehine geçerli sayıldı.



Bununla birlikte, seçimi önde tamamlayan MHP adayı Akın ile AK Parti adayı Aldatmaz arasındaki fark 147'ye düştü.

"BİR OY BİR OYDUR, KUTSALDIR"



Bartın'da, AK Parti'nin itirazı sonrası oyların 5 sandıkta yeniden sayımı sonucu seçimi önde tamamlayan MHP adayı Cemal Akın, sayım sonucu belediye başkanlığının tescillendiğini belirtti.



AK Parti'nin itirazı sonrası oyların yeniden sayımı sonucu, AK Parti'nin adayıyla arasındaki farkın 147'ye gerilemesiyle ilgili açıklama yapan Akın, 6 gündür devam eden sürecin sonuna geldiklerini ve yapılan sayımda geçersiz oylarla ilgili, sonucu değiştirecek herhangi bir durum yaşanmadığını belirtti.



Akın, "Sadece 1 oy hatalı girilmiş. Yapılan sayım sonucuna göre belediye başkanlığımız tescillenmiştir. İstedikleri yere başvurabilirler ama sandıkta hiçbir şey değişmez. Sonuçta orada sandık başındaki arkadaşlarımız asla hata yapmaz. Onlarla ilgili bir şey söylemek, onları yalancılıkla suçlamaktır. Onlara bir görev verilmiştir ve onlar da görevlerine yerine getirmişlerdir." dedi.



MHP Belediye Başkan Adayı Cemal Akın ile birlikte açıklama yapan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz sonrası 75 oyun geçerli hale geldiğini, İl Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz sonrası da lehlerine 1 oyun çıktığını ifade etti.



"Bir oy bir oydur, kutsaldır, seçmenin iradesidir" diyen Tunç, gelinen noktada sandıkların tamamının açılması ile ilgili taleplerinin devam ettiğini, yarın Yüksek Seçim Kurulu’na tüm sandıkların sayılması için itiraz edeceklerini aktardı.



SÜREÇ



İlk sayımda mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy almış, aradaki 169 oyluk fark, AK Parti ve MHP'nin itirazları sonrası geçersiz oyların sayımı sonucu 148'e düşmüştü. AK Parti İl Seçim Kurulu'na geçerli oyların yeniden sayımı için itirazda bulunmuştu.

