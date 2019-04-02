AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar yeniden sayılıyor.



AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, yaptığı açıklamada, il merkezindeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi.



Aldatmaz, gayret, samimiyet ve tevazu içinde seçim çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, seçmenlerin de sandık başına giderek iradesini ortaya koyduğunu söyledi.



Siyasette kazananı tebrik etmeyi bildiklerini vurgulayan Aldatmaz, şöyle devam etti:



"Bu konuda kimsenin hakkını yemeyiz ancak kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Oy sayımına ilişkin elimizde bulunan rakamlarla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) rakamlarının uyuşmaması üzere seçmenlerimizin hakkını korumak adına oyların yeniden sayılmasını talep ettik. Oyların tekrar sayılması için itirazımızı gerekçeleriyle YSK'ya ulaştırdık. Süreç içerisinde yaşanacak tüm gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunacağız" diye konuştu.

"OYLARIN DAHA FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik de partilerince tespit ettikleri seçim sonuçları ile YSK'nın sonuçları arasında fark olduğunu gördüklerini belirterek, "Her ne kadar belediye başkanlığını partimizin adayı Cemal Akın kazanmış olsa da YSK tarafından bildirilen 169 oy farkının daha fazla olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından itirazların kabul edilmesi üzerine, geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayım işlemine başlandı.



Cumhur İttifakı kapsamı dışında olan Bartın'da MHP'li Cemal Akın 14 bin 024 oy; AK Parti adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy almıştı.

İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?