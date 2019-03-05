Bolu’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bolu: Fatih Metin (Cumhur İttifakı)
Gerede: Mustafa Allar
Göynük: Kemal Kazan
Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu
Kıbrıscık: Osman Cabgu
Mengen: Zeki Ozulluoğlu
Mudurnu: Vedat Özkan
Seben: Fatih Kavak
Yeniçağa: Recayi Çağlar
Cumhuriyet Halk Partisi
Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı)
Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı)
Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı)
Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı)
Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı)
Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı)
Yeniçağa: Adnan Güngör (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Gerede: Ramazan Güler
Göynük: Ahmet Çankaya
Dörtdivan: Durmuş Ünal
Kıbrıscık: Ersin Ercan
Mengen: Ali Budak
Mudurnu: Necdet Türker
Seben: Hakan Cankurtaran
Yeniçağa: Zeki Mustafa Egeci
Halkların Demokratik Partisi
Bolu: Aslı Yolci
İYİ Parti
Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı)
Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı)
Vatan Partisi:
Bolu: Selahattin Özbölük
Saadet Partisi
Bolu: Turan Kılınç
Gerede: Muzaffer Boyacı
Göynük: Faruk Binay
Dörtdivan: Mustafa Yeler
Kıbrıscık: Mahmut Belge
Mengen: Salih Erkan
Mudurnu: Gökhan Yılmaz
Seben: Ünal Güngör
Yeniçağa: Yahya Doğanay
Büyük Birlik Partisi
Gerede: Ahmet Emin Serin
Demokratik Sol Parti
Bolu: Mustafa Temelli
Bağımsız Türkiye Partisi
Bolu: Suat Hayri Sapmaz
Gerede: İsmail İnceayan
Göynük: Mustafa Yağcı
Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu
Kıbrıscık: Sonat Ataman
Mengen: Necati Yağcı
Mudurnu: İsmail Dedeoğlu
Seben: Savaş Yener
Yeniçağa: Mesut Dikici
Türkiye Komünist Partisi
Bolu: Cihan Sezer
Bağımsız
Dörtdivan: Hamza Efe
Kıbrıscık: Kemal Aktaş