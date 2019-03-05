﻿Bolu’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bolu: Fatih Metin (Cumhur İttifakı)

Gerede: Mustafa Allar

Göynük: Kemal Kazan

Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu

Kıbrıscık: Osman Cabgu

Mengen: Zeki Ozulluoğlu

Mudurnu: Vedat Özkan

Seben: Fatih Kavak

Yeniçağa: Recayi Çağlar

Cumhuriyet Halk Partisi

Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı)

Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı)

Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı)

Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı)

Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı)

Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı)

Yeniçağa: Adnan Güngör (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Gerede: Ramazan Güler

Göynük: Ahmet Çankaya

Dörtdivan: Durmuş Ünal

Kıbrıscık: Ersin Ercan

Mengen: Ali Budak

Mudurnu: Necdet Türker

Seben: Hakan Cankurtaran

Yeniçağa: Zeki Mustafa Egeci

Halkların Demokratik Partisi

Bolu: Aslı Yolci

İYİ Parti

Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı)

Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı)

Vatan Partisi: 

Bolu: Selahattin Özbölük

Saadet Partisi

Bolu: Turan Kılınç

Gerede: Muzaffer Boyacı

Göynük: Faruk Binay

Dörtdivan: Mustafa Yeler

Kıbrıscık: Mahmut Belge

Mengen: Salih Erkan

Mudurnu: Gökhan Yılmaz

Seben: Ünal Güngör

Yeniçağa: Yahya Doğanay

Büyük Birlik Partisi

Gerede: Ahmet Emin Serin

Demokratik Sol Parti

Bolu: Mustafa Temelli

Bağımsız Türkiye Partisi

Bolu: Suat Hayri Sapmaz

Gerede: İsmail İnceayan

Göynük: Mustafa Yağcı

Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu

Kıbrıscık: Sonat Ataman

Mengen: Necati Yağcı

Mudurnu: İsmail Dedeoğlu

Seben: Savaş Yener

Yeniçağa: Mesut Dikici

Türkiye Komünist Partisi

Bolu: Cihan Sezer

Bağımsız

Dörtdivan: Hamza Efe

Kıbrıscık: Kemal Aktaş