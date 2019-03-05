Diyarbakır’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)
Bağlar: Hüseyin Beyoğlu (Cumhur İttifakı)
Bismil: Mustafa Kemal Arslan (Cumhur İttifakı)
Çermik: Şeyhmus Karamehmetoğlu (Cumhur İttifakı)
Çınar: Yusuf Durmaz (Cumhur İttifakı)
Çüngüş: Zübeyir Arslanca (Cumhur İttifakı)
Dicle: Halit Aydın (Cumhur İttifakı)
Eğil: Mehmet Karakaş (Cumhur İttifakı)
Ergani: Abdulvahit Güvensen (Cumhur İttifakı)
Hani: İbrahim Lale (Cumhur İttifakı)
Hazro: Kemal Mehmetoğlu (Cumhur İttifakı)
Kayapınar: Cevdet Nasıranlı (Cumhur İttifakı)
Kocaköy: Eşref Türe (Cumhur İttifakı)
Kulp: Feyzullah Şimşek (Cumhur İttifakı)
Lice: Ethem Bahri Anlı (Cumhur İttifakı)
Silvan: İskan Cihangir (Cumhur İttifakı)
Sur: Şafak Yontürk (Cumhur İttifakı)
Yenişehir: Hüseyin Cengiz (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Veysi Aghan
Bağlar: Hebun Kaplan
Bismil: Selim Yılmaz
Çermik: Hamza Ekinci
Çınar: Muharrem Öztürk
Çüngüş: Muhiddin Yıldırım
Dicle: Nasır Aydın
Eğil: Ahmet Aktay
Ergani: Hasan Kılıç
Hani: Emre Barç
Hazro: Abdullah Kaplama
Kayapınar: Mustafa Akyüz
Kocaköy: Muhyettin Çelik
Kulp: Mehmet İhsan Sancar
Lice: Tarık Akdemir
Silvan: Gülistan Baysal
Sur: Ramazan Eker
Yenişehir: Abdurrahman Berat Aktaş
Halkların Demokratik Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Adnan Selçuk Mızraklı
Bağlar: Zeyyat Ceylan
Bismil: Orhan Ayaz
Çermik: Muharrem Şahin
Çınar: Bedri Kaya
Çüngüş: Vahap Günay
Dicle: Felat Aygören
Ergani: Ahmet Kaya
Eğil: Mustafa Akkul
Hani: Cemal Satı
Hazro: Ahmet Çevik
Kayapınar: Keziban Yılmaz
Kocaköy: Rojda Nazlıer
Kulp: Mehmet Fatih Taş
Lice: Tarık Mercan
Silvan: Naşide Toprak
Sur: Feyme Filiz Buluttekin
Yenişehir: Belgin Diken
Saadet Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Fesih Bozan
Bağlar: Fatih Yokuş
Bismil: Mehmet Emin Albayrak
Çermik: Sehit Kaya
Çınar: Mahmut Delil
Çüngüş: Ali Suat Akmeşe
Dicle: Abdulkadir Aras
Eğil: Sait Tutuş
Ergani: Abdurrahim Ergin
Hani: Ali Aktay
Hazro: Fahri Kızıler
Kayapınar: Enes Akdemir
Kocaköy: Hacı Aktoprak
Kulp: Yusuf Yıldırım
Lice: Çetin Aslan
Silvan: Ramazan Çakar
Sur: Muhammet Muhyettin Kayan
Yenişehir: Mehmet Furkan
Bağımsız Türkiye Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Eyyüp Aslan
Bağlar: Hasret Aslan
Bismil: Sibel Kılıç
Çermik: Zeynep Hacer Özilhan
Çınar: Yasin Aslan
Çüngüş: Meryem İlik
Dicle: Sevde Kılıç
Eğil: Saadet Doğan
Ergani: Havva Irmak
Hani: Fatıma Zehra Bıyıklı
Hazro: Hacer Tuğ
Kayapınar: Fatma Elçi
Kocaköy: Nuray Karataşoğlu
Kulp: Yasemin Türkcan
Lice: Şerife Çetin
Slivan: Mehmet Şah Tutuş
Sur: Faysal Aslan
Yenişehir: Medine Aslan
Türkiye Kominist Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Kesen
Vatan Partisi:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Bayram Yurtçiçek
Demokratik Sol Parti:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ali Artun
Bağlar: Ali Yusuf Eraslan
Bismil: Tuba Artun
Çermik: Nurettin Akdağ
Çınar: Mehmet Abakay
Ergani: Süleyman Çevik
Kayapınar: Abdulvahap Aytaç
Sur: Şeyhmuz Başaran
Yenişehir: Abdurrazzak Baytop
Demokrat Parti:
Bağlar: Atilla Başkurt
Büyük Birlik Partisi:
Çınar: Ahmet Türkoğlu
Bağımsız Adaylar:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hamdussena Acun, Sebğatullah Seydaoğlu, Sait Aydoğmuş, Daylan Karadaş, Hasan Sancar
Bağlar: Hidayet Fidan
Çınar: Behzat Altunakar
Dicle: Abdulhalim Tan
Eğil: Bedri Taş
Ergani: Mehmet Ali Yaşar, Mehmet Kaçar
Kayapınar: Ahmet Zeki Ekinci, Mustafa Köse
Kocaköy: Salim Çan
Kulp: Veysel Çelik
Lice: Yusuf Bozarslan
Yenişehir: Ramazan Kahramaner