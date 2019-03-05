Diyarbakır’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)

Bağlar: Hüseyin Beyoğlu  (Cumhur İttifakı)

Bismil: Mustafa Kemal Arslan (Cumhur İttifakı)

Çermik: Şeyhmus Karamehmetoğlu (Cumhur İttifakı)

Çınar: Yusuf Durmaz  (Cumhur İttifakı)

Çüngüş: Zübeyir Arslanca (Cumhur İttifakı)

Dicle: Halit Aydın (Cumhur İttifakı)

Eğil: Mehmet Karakaş (Cumhur İttifakı)

Ergani: Abdulvahit Güvensen (Cumhur İttifakı)

Hani: İbrahim Lale (Cumhur İttifakı)

Hazro: Kemal Mehmetoğlu (Cumhur İttifakı)

Kayapınar: Cevdet Nasıranlı (Cumhur İttifakı)

Kocaköy: Eşref Türe (Cumhur İttifakı)

Kulp: Feyzullah Şimşek (Cumhur İttifakı)

Lice: Ethem Bahri Anlı (Cumhur İttifakı)

Silvan: İskan Cihangir (Cumhur İttifakı)

Sur: Şafak Yontürk (Cumhur İttifakı)

Yenişehir: Hüseyin Cengiz (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Veysi Aghan 

Bağlar: Hebun Kaplan 

Bismil: Selim Yılmaz   

Çermik: Hamza Ekinci 

Çınar: Muharrem Öztürk 

Çüngüş: Muhiddin Yıldırım  

Dicle: Nasır Aydın 

Eğil: Ahmet Aktay 

Ergani: Hasan Kılıç  

Hani: Emre Barç   

Hazro: Abdullah Kaplama   

Kayapınar: Mustafa Akyüz  

Kocaköy: Muhyettin Çelik    

Kulp: Mehmet İhsan Sancar   

Lice: Tarık Akdemir      

Silvan: Gülistan Baysal 

Sur: Ramazan Eker  

Yenişehir: Abdurrahman Berat Aktaş 

Halkların Demokratik Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Adnan Selçuk Mızraklı

Bağlar: Zeyyat Ceylan

Bismil: Orhan Ayaz

Çermik: Muharrem Şahin

Çınar: Bedri Kaya

Çüngüş: Vahap Günay 

Dicle: Felat Aygören 

Ergani: Ahmet Kaya

Eğil: Mustafa Akkul 

Hani: Cemal Satı 

Hazro: Ahmet Çevik

Kayapınar: Keziban Yılmaz

Kocaköy: Rojda Nazlıer

Kulp: Mehmet Fatih Taş

Lice: Tarık Mercan 

Silvan: Naşide Toprak

Sur: Feyme Filiz Buluttekin

Yenişehir: Belgin Diken

Saadet Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Fesih Bozan

Bağlar: Fatih Yokuş

Bismil: Mehmet Emin Albayrak

Çermik: Sehit Kaya

Çınar: Mahmut Delil

Çüngüş: Ali Suat Akmeşe

Dicle: Abdulkadir Aras

Eğil: Sait Tutuş

Ergani: Abdurrahim Ergin

Hani: Ali Aktay

Hazro: Fahri Kızıler

Kayapınar: Enes Akdemir

Kocaköy: Hacı Aktoprak

Kulp: Yusuf Yıldırım

Lice: Çetin Aslan

Silvan: Ramazan Çakar

Sur: Muhammet Muhyettin Kayan

Yenişehir: Mehmet Furkan

Bağımsız Türkiye Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Eyyüp Aslan 

Bağlar: Hasret Aslan 

Bismil: Sibel Kılıç

Çermik: Zeynep Hacer Özilhan 

Çınar: Yasin Aslan 

Çüngüş: Meryem İlik

Dicle: Sevde Kılıç

Eğil: Saadet Doğan

Ergani: Havva Irmak 

Hani: Fatıma Zehra Bıyıklı 

Hazro: Hacer Tuğ

Kayapınar: Fatma Elçi

Kocaköy: Nuray Karataşoğlu 

Kulp: Yasemin Türkcan

Lice: Şerife Çetin

Slivan: Mehmet Şah Tutuş

Sur: Faysal Aslan 

Yenişehir: Medine Aslan

Türkiye Kominist Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Kesen

Vatan Partisi: 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Bayram Yurtçiçek 

Demokratik Sol Parti: 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ali Artun

Bağlar: Ali Yusuf Eraslan 

Bismil: Tuba Artun 

Çermik: Nurettin Akdağ

Çınar: Mehmet Abakay  

Ergani: Süleyman Çevik 

Kayapınar: Abdulvahap Aytaç

Sur: Şeyhmuz Başaran

Yenişehir: Abdurrazzak Baytop 

Demokrat Parti:

Bağlar: Atilla Başkurt

Büyük Birlik Partisi:

Çınar: Ahmet Türkoğlu

Bağımsız Adaylar:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hamdussena Acun, Sebğatullah Seydaoğlu, Sait Aydoğmuş, Daylan Karadaş, Hasan Sancar

Bağlar: Hidayet Fidan

Çınar: Behzat Altunakar

Dicle: Abdulhalim Tan

Eğil: Bedri Taş

Ergani: Mehmet Ali Yaşar, Mehmet Kaçar

Kayapınar: Ahmet Zeki Ekinci, Mustafa Köse

Kocaköy: Salim Çan

Kulp: Veysel Çelik 

Lice: Yusuf Bozarslan

Yenişehir: Ramazan Kahramaner 