Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimi yapıldı. Vatandaş sandığa gitti.



İstanbul’da nefes kesen yarışta CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu oyların 48.80'ini aldı.

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise oyların 48,51'ini aldı.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu Twitter profilini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak güncelledi.

1970 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ekrem İmamoğlu, ilk ve ortaokulla birlikte lise eğitimini de bu şehirde tamamladı. Eğitimine İstanbul'da devam eden İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.1992 yılında aile şirketlerinde inşaat ve taahhüt üzerine çalışmalar yaparak başlayan İmamoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor'da yöneticilik de yaparken, Trabzonspor Basketbol Kulubü'nde kurucu ve başkan yardımcılığı görevi de üstlendi.28 yıldır Beylikdüzü'nde yaşayan İmamoğlu, ilçenin takımı Beylikdüzüspor'da da görev aldı. İmamoğlu, bordo mavili kulubün tesislerinin oluşumu ve yapımında da katkılarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SİYASİ HAYATI



CHP'ye 2008 yılında üye olan İmamoğlu, 2009 Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu.



CHP MYK'nın 16 Eylül 2009'da İlçe Başkanlığı'na atanan İmamoğlu, aynı yıl CHP'nin Beylikdüzü 1. İlçe Kongresi'nde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu.



2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olarak seçime katılan Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 50,83'ünü alarak Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. CHP, 2009 Yerel Seçimleri'nde ilçede yüzde 44,59 oy almıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu İmamoğlu ailesi ile birlikte

DAHA ÖNCE DE İSTANBUL İÇİN ADAY GÖSTERİLMİŞTİ



CHP, geçtiğimiz yıl istifa eden eski İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yerine aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu göstermişti. İl Meclisi'nde yapılan oylamada AK Parti'nin adayı, eski Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı.



Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir.