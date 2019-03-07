Eskişehir'deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)
Alpu: Rafet Demirtaş (Cumhur İttifakı)
Tepebaşı: Hasan Tuç (Cumhur İttifakı)
Sarıcakaya: Hüseyin Çam (Cumhur İttifakı)
İnönü: Kadir Bozkurt (Cumhur İttifakı)
Günyüzü: Menderes Durgut (Cumhur İttifakı)
Mihalgazi: Zeynep Akgün (Cumhur İttifakı)
Mahmudiye: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)
Sivrihisar: Hamid Yüzügüllü (Cumhur İttifakı)
Odunpazarı: Volkan Doğan (Cumhur İttifakı)
Beylikova: Özkan Alp (Cumhur İttifakı)
Seyitgazi: Hasan Kalın (Cumhur İttifakı)
Han: Vedat Çeliker (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Yılmaz Büyükerşen (Millet İttifakı)
Odunpazarı: Kazım Kurt
Tepebaşı: Ahmet Ataç (Millet İttifakı)
Han: Erdal Şanlı (Millet İttifakı)
Mahmudiye: İshak Gündoğan (Millet İttifakı)
Alpu: Gürbüz Güller (Millet İttifakı)
Seyitgazi: Uğur Tepe (Millet İttifakı)
Beylikova: Tolga Savaş (Millet İttifakı)
Çifteler: Zehra Konakçı (Millet İttifakı)
İnönü: İsmail Karaköse (Millet İttifakı)
Sarıcakaya: Şafak Atay (Millet İttifakı)
Mihalgazi: Bülent Durna (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Çifteler: Kadir Bıyık (Cumhur İttifakı)
Mihalıççık: Ali Yörük (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Odunpazarı: Salih Karabacak
Mihalıççık: Serdar Ulucan (Millet İttifakı)
Sivrihisar: Hüseyin Cantaş (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Levent Baştürk
Alpu: Ali Ulvi Büyükkıdan
Beylikova: Sercan Gözegir
Çifteler: Hamdi Tabanlı
Günyüzü: Yücel İpek
Han: Sezer Özçesoy
İnönü: Zeliha Çuhadaroğlu
Mahmudiye: Nihat Yılmaz
Mihalgazi: Mehmet Bekar
Mihalıççık: Murat Kavak
Odunpazarı: İbrahim Halil Büyükeren
Sarıcakaya: Suat Diri
Seyitgazi: Turgay Koçyiğit
Sivrihisar: İdris Kaçar
Tepebaşı: İsmail Satekin
Bağımsız Türkiye Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Mehmet Ağırdil
Tepebaşı: Mustafa Çobanoğlu
Odunpazarı: Celal Öz
Seyitgazi: Mehmet Bural
Alpu: Emine Kufacı
Beylikova: Ahmet Demir
Çifteler: Tayyibe Demet Gürgenburan
Han: Yücel Özbek
Günyüzü: Cemal Akdemir
Mahmudiye: Metin Yılmaz
Mihalıççık: Beyza Garaçoğlu
Sivrihisar: Abdurrahman İbiş
Mihalgazi: Seda Ağırdil
Sarıcakaya: Demet Çobanoğlu
İnönü: Ayhan Oral
Türkiye Komünist Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Fatih Beyaztaş
Vatan Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Raif Eşkinat
Alpu: Yavuz Mansur Akyol
Beylikova: Cengiz Çatıcı
Çifteler: Mesut Tuna
Günyüzü: Selahattin Öter
Han: Demet Uğur Yetkin
İnönü: İbrahim Aydoğan
Mahmudiye: Hüseyin Günhan
Mihalgazi: Sedat Sümbül
Mihalıççık: Mehmet Süzen
Odunpazarı: Mustafa Erdönmez
Sarıcakaya: Erdoğan Fıratlı
Seyitgazi: Meserret Doğan
Sivrihisar: Ahmet Karatepe
Tepebaşı: Temel Aras
Büyük Birlik Partisi
Günyüzü: Üstün Ünlü
Mahmudiye: Hatice Çelik İlközen
Sivrihisar: Mehmet Çini
Mihalgazi: Yusuf Sakarya
Beylikova: Ali Fuat Doğru
Seyitgazi: Fuat Gündüz
Sarıcakaya: Müjdad Yüksel
İnönü: Önder Çelik
Demokrat Parti
Odunpazarı: Serdar Demirhan
Tepebaşı: Şükrü Ketenci
Sivrihisar: Habil Dökmeci
Alpu: Feride Bakşı
Mahmudiye: Fazıl Yıldırım
İnönü: Hasan Hüseyin Kaya
Demokratik Sol Parti
Eskişehir Büyükşehir: Dilara Tambova
Odunpazarı: Fatih Altaş
Tepebaşı: Erdal Ersoy
Alpu: Salih Güven
Çifteler: Sevilay Altaş
İnönü: Engin Çamoğlu
Mahmudiye: Barış Özkartal
Mihalıççık: Haydar Çorum
Mihalgazi: Atilla Yalçın Yetişenel
Sarıcakaya: Kazım Kayar
Seyitgazi: Erhan Ersoy
Sivrihisar: Mustafa Somuncu
Bağımsız aday
Eskişehir Büyükşehir: Nuri Ercan Tortop
İnönü: Ali Erol
Mahmudiye: Ayşe Güney
Mihalıççık: Mehmet Durak