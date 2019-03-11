Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Mahallesi'nde HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti.
Ekipler, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle R.B, H.D, D.A, C.T, İ.B, H.B, E.Ç, F.T, Ö.A ve Ö.K'yi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
HDP'nin seçim bürosu açılışında 10 kişiye gözaltı
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında polis 10 kişi terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.