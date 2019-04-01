31 Mart Yerel Seçimleri'nde HDP’nin adayı Yaşar Akkuş, kesin olmayan sonuçlara göre, Iğdır'da kullanılan oyların yaklaşık yüzde 50,07'sini alarak belediye başkanı seçildi.



Yaşar Akkuş, 1981 yılında Iğdır'a bağlı Yüzbaşılar köyünde doğdu. İthalat, ihracat, tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet sürdüren Akkuş, evli ve 2 çocuk babası.

MHP İTİRAZ EDECEK



Cumhur İttifakı'nın MHP adayı İsa Yaşar Tezel, sonuçlara itiraz edeceklerini söyledi.



Tezel, "Seçim sonuçlarını hileli yollarla değiştirmek isteyenler şimdilik niyetlerine kavuştuklarını zannedebilirler. Bizler şahsım ve teşkilat olarak tüm itirazlarımızı delilleriyle birlikte il seçim kuruluna sunacağız. Gasbedilen, çalınan hakkımızı tekrar elde etmek için her türlü hukuki mücadelemizi yürüteceğimizi sizlerin vasıtasıyla tüm Türkiye'ye ve değerli Iğdır halkına buradan ifade ve ilan ediyorum. Elimde şu anda bir sandık numarası var, bir hane, bir adres var ve içerisinde 88 kişi var. Bir evde 88 kişi nasıl ikamet edebilir" ifadelerini kullandı.

