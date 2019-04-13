AK Parti, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul'da seçimin iptali için olağanüstü itiraz başvurusunda bulunacak. Bunun için Maltepe'de yeniden sayım işleminin tamamlanması bekleniyor.



Maltepe'de şu ana kadar bin 89 sandıktan 742'si sayıldı. Birleştirme tutanaklarının kesinleşmesinden sonra AK Parti'nin olağanüstü başvuru için bir haftalık süresi var.



Öte yandan, YSK olağan itiraz sürecinde Artvin'in Yusufeli, Denizli honaz ve Kırıkkale Keskin'de seçimin yenilenmesine karar verdi.

Toplam 6 HDP'li belediyeli başkanı KHK ile ihraç edildikleri için mazbata verilmemesi de kararlaştırıldı.