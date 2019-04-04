Son dakika haberi! İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede daha geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına karar verdi.
İl Seçim Kurulu'nun kararıyla, Küçükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Sancaktepe, Güngören, Şişli, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu'nda geçersiz oyların yeniden sayılacak.
Kartal, Silivri ve Çatalca'da İlçe Seçim Kurullarının kararıyla tüm oyların sayım işlemi ise devam ediyor.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...