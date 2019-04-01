Herkesin merak ettiği son dakika haberi... Yerel Seçim Sonuçları gelmeye başladı.

İŞTE SEÇİM SONUÇLARI



5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yurt içinde 57 milyon 58 bin 636 seçmen için 194 bin 390 sandık hazırlandı.



Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi saat 07.00’de başladı. Bu kentlerde saat 16.00 itibarıyla sandıklar kapandı.



Bu illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını kullandı.



Yurt genelinde bütün sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

İŞTE 3 BÜYÜK İLDE SEÇİM SONUÇLARI



İSTANBUL: Saat 04.00 itibariyle oyların yüzde 98,8'i açıldı. İşte sonuçlar:



Binali Yıldırım - AK Parti (Cumhur İttifakı): Yüzde 48,70



Ekrem İmamoğlu - CHP (Millet İttifakı): Yüzde 48,65

ANKARA Saat 04.00 itibariyle oyların yüzde 99,8'i açıldı. İşte sonuçlar



Mansur Yavaş - CHP (Millet İttifakı): Yüzde 50,90



Mehmet Özhaseki - AK Parti (Cumhur İttifakı): Yüzde 47,06

İZMİR Saat 04.00 itibariyle oyların yüzde 99.79'u açıldı. İşte sonuçlar;

Tunç Soyer - CHP (Millet İttifakı) Yüzde 58.02

Nihat Zeybekci - AK Parti (Cumhur İttifakı) Yüzde 38.62

İL İL, İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI