Kütahya’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kütahya Belediyesi: Ahmet Sami Kutlu
Altıntaş: Arif Teke
Aslanapa: Muammer Özer
Çavdarhisar: Halil Başer
Domaniç: Yurdagül Bakkal
Dumlupınar: Şemsettin Akağaç
Emet: Hüseyin Doğan
Gediz: Muharrem Akçadurak
Hisarcık: Fatih Çalışkan
Pazarlar: Bilal Demirci
Simav: Adil Biçer
Şaphane: Rasim Daşhan
Tavşanlı: Mustafa Güler
Cumhuriyet Halk Partisi
Kütahya Belediyesi: Eyüp Kahveci
Aslanapa: Ali Kısa
Altıntaş: Doğan Akbunar
Çavdarhisar: Ali Okur
Domaniç: Mustafa Temel Ergün
Dumlupınar: Zekeriya Yılmaz
Simav: Gülcan Bütün
Şaphane: Lütfi Mutlu
Tavşanlı: Fisun Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya Belediyesi: Alim Işık
Altıntaş: Mehmet Akbunar
Aslanapa: Gökhan Gürel
Çavdarhisar: Halil İbrahim Alnar
Domaniç: Sahvet Ertürk
Dumlupınar: Niyazi Tezcan
Emet: Halil Tuna
Gediz: Mehmet Oyan
Hisarcık: Himmet Pınar
Pazarlar: Cavit Erdoğan
Simav: Eray Efe
Şaphane: Fehmi Yavuz
Tavşanlı: Kazım Bayram
İYİ Parti
Kütahya Belediyesi: Aynur Sezer
Altıntaş: Menderes Aydın
Domaniç: Şerif Yılmaz
Emet: Mustafa Uçak
Gediz: Erdoğan Dirican
Hisarcık: Ahmet Bülbül
Simav: Metin Karakuyu
Saadet Partisi
Kütahya Belediyesi: Ömer Faruk Evren
Altıntaş: Hamit Dönmez
Aslanapa: Melih Arslan
Çavdarhisar: Halil İbrahim Özcan
Domaniç: Beytullah Yılmaz
Dumlupınar: Bekir Kıyak
Emet: Mehmet Hamamcı
Gediz: Günaydın Kumru
Hisarcık: Şerif Pektaş
Pazarlar: Bilal Selçuk
Simav: Gökalp Özcengiz
Şaphane: Mehmet İnan
Tavşanlı: Davut Efe
Demokrat Parti
Kütahya Belediyesi: Ayşe Ceylan
Altıntaş: Celal Kutlu
Emet: Mustafa Koca
Gediz: Münevver Azmioğlu
Simav: Kasım Karahan
Şaphane: Sema Akçalıoğlu
Tavşanlı: Nihat Özden
Demokratik Sol Parti
Kütahya Belediyesi: Osman Çelik
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya Belediyesi: Nadide Nuran Yıldırım