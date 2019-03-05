Kütahya’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kütahya Belediyesi: Ahmet Sami Kutlu

Altıntaş: Arif Teke

Aslanapa: Muammer Özer

Çavdarhisar: Halil Başer

Domaniç: Yurdagül Bakkal

Dumlupınar: Şemsettin Akağaç

Emet: Hüseyin Doğan

Gediz: Muharrem Akçadurak

Hisarcık: Fatih Çalışkan

Pazarlar: Bilal Demirci

Simav: Adil Biçer

Şaphane: Rasim Daşhan

Tavşanlı: Mustafa Güler

Cumhuriyet Halk Partisi

Kütahya Belediyesi: Eyüp Kahveci

Aslanapa: Ali Kısa

Altıntaş: Doğan Akbunar

Çavdarhisar: Ali Okur

Domaniç: Mustafa Temel Ergün

Dumlupınar: Zekeriya Yılmaz

Simav: Gülcan Bütün

Şaphane: Lütfi Mutlu

Tavşanlı: Fisun Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi

Kütahya Belediyesi: Alim Işık

Altıntaş: Mehmet Akbunar 

Aslanapa: Gökhan Gürel 

Çavdarhisar: Halil İbrahim Alnar

Domaniç: Sahvet Ertürk

Dumlupınar: Niyazi Tezcan

Emet: Halil Tuna

Gediz: Mehmet Oyan 

Hisarcık: Himmet Pınar

Pazarlar: Cavit Erdoğan

Simav: Eray Efe 

Şaphane: Fehmi Yavuz 

Tavşanlı: Kazım Bayram

İYİ Parti 

Kütahya Belediyesi: Aynur Sezer

Altıntaş: Menderes Aydın   

Domaniç: Şerif Yılmaz

Emet: Mustafa Uçak

Gediz: Erdoğan Dirican

Hisarcık: Ahmet Bülbül

Simav: Metin Karakuyu

Saadet Partisi

Kütahya Belediyesi: Ömer Faruk Evren

Altıntaş: Hamit Dönmez

Aslanapa: Melih Arslan

Çavdarhisar: Halil İbrahim Özcan

Domaniç: Beytullah Yılmaz

Dumlupınar: Bekir Kıyak

Emet: Mehmet Hamamcı

Gediz: Günaydın Kumru

Hisarcık: Şerif Pektaş

Pazarlar: Bilal Selçuk

Simav: Gökalp Özcengiz 

Şaphane: Mehmet İnan

Tavşanlı: Davut Efe

Demokrat Parti

Kütahya Belediyesi: Ayşe Ceylan

Altıntaş: Celal Kutlu 

Emet: Mustafa Koca

Gediz: Münevver Azmioğlu

Simav: Kasım Karahan

Şaphane: Sema Akçalıoğlu

Tavşanlı: Nihat Özden

Demokratik Sol Parti

Kütahya Belediyesi: Osman Çelik

Türkiye Komünist Partisi

Kütahya Belediyesi: Nadide Nuran Yıldırım