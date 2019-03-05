Manisa’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Akhisar: Hüseyin Eryüksel (Cumhur İttifakı)
Ahmetli: Ahmet Alhan (Cumhur İttifakı)
Demirci: Selami Selçuk (Cumhur İttifakı)
Gölmarmara: Kamil Öz (Cumhur İttifakı)
Gördes: Muhammet Akyol (Cumhur İttifakı)
Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz (Cumhur İttifakı)
Köprübaşı: Regaip Topuz (Cumhur İttifakı)
Saruhanlı: Burhan Tezcan (Cumhur İttifakı)
Soma: Ali Tulup (Cumhur İttifakı)
Şehzadeler: Ömer Faruk Çelik (Cumhur İttifakı)
Yunusemre: Mehmet Çerçi (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Akhisar: Besim Dutlulu (Millet İttifakı)
Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu (Millet İttifakı)
Gölmarmara: Birol Bak (Millet İttifakı)
Saruhanlı: Zeki Bilgin (Millet İttifakı)
Sarıgöl: Emrah Eroğlu (Millet İttifakı)
Turgutlu: Çetin Akın (Millet İttifakı)
Ahmetli: Mehmet Eryürek (Millet İttifakı)
Salihli: Mazlum Nurlu (Millet İttifakı)
Soma: Abdullah Saka (Millet İttifakı)
Kırkağaç: Şerif Ozan İre (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)
Alaşehir: Ali Uçak (Cumhur İttifakı)
Kula: Hüseyin Tosun (Cumhur İttifakı)
Salihli: Zeki Kayda (Cumhur İttifakı)
Sarıgöl: Necati Selçuk (Cumhur İttifakı)
Selendi: Nurullah Savaş (Cumhur İttifakı)
Turgutlu: Turgay Şirin (Cumhur İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Naci Sönmez
Şehzadeler: Kasım Ağduk
Yunusemre: Fuat Şengül
İYİ Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Orkun Şıktaşlı (Millet İttifakı)
Demirci: Haluk Şenyurt (Millet İttifakı)
Gördes: Mesut Efe (Millet İttifakı)
Köprübaşı: Fatih Taşlı (Millet İttifakı)
Kula: Selim Aşkın (Millet İttifakı)
Selendi: Yasin Dumlupınar (Millet İttifakı)
Şehzadeler: İsa Özdemir (Millet İttifakı)
Yunusemre: Kürşat Mithat Özkan (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Murat Yaşar Güner
Akhisar: Ali Dursun
Ahmetli: İbrahim Köse
Alaşehir: Nurin Özkan
Şehzadeler: Abdullah Yılmaz
Yunusemre: Olgun Oktay Demircan
Salihli: Hüseyin Çetin
Turgutlu: Hasan Çağlın
Kırkağaç: Ahmet Koçak
Soma: Mehmet Tombalak
Sarıgöl: Fatih Güner
Kula: Hasan Hüseyin Yağcı
Saruhanlı: Suat Yılmaz
Gördes: Uğur Tekdemir
Demirci: Mehmet Önal
Selendi: Abdullah Yılmaz
Gölmarmara: Hasan Çağlak
Köprübaşı: Adem Avcı
Demokrat Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Şule Tunalı
Şehzadeler: Uğur Kıraloğlu
Yunusemre: İsmail Taşkıran
Demokratik Sol Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Gündüz
Şehzadeler: Tarık Cehvel,
Yunusemre: Tülin Öz
Bağımsız Türkiye Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ayhan Baş
Yunusemre: Mustafa Sarıçalı
Türkiye Komünist Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Çınar
Soma: Volkan Algan
Şehzadeler: Ufuk Uzar
Yunusemre: Erol Güldür
Vatan Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Daban
Ahmetli: Mustafa Patlatır
Akhisar: Ergun Karakaşlar
Alaşehir: Mehmet Huda Acar
Demirci: Figen Kağan
Gölmarmara: Ayten Eryılmaz
Gördes: Saadet Terzi
Kırkağaç: Huriye Tepeli
Köprübaşı: Behice Mutlu
Kula: Zeynep Dutkin
Salihli: Muzaffer Ökek
Sarıgöl: Mustafa Erdem
Saruhanlı: Ayla Türkan Çiçek Türkoğlu
Selendi: Hatice Yıldırım
Soma: İsmail Ozanırk
Şehzadeler: Zahide Sönmez
Turgutlu: Şaban Çiloğlu
Yunusemre: Özden Başmaya
Büyük Birlik Partisi
Turgutlu: Serhat Orhan
Yunusemre: Selman Alkış
Bağımsız Adaylar
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ergün Karaoğlu