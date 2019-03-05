Mardin’deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Mardin Büyükşehir : Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)
Artuklu: Abdulkadir Tutaşı (Cumhur İttifakı)
Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy (Cumhur İttifakı)
Derik: Şeyhmus Necimoğlu (Cumhur İttifakı)
Mazıdağı: İbrahim Atlı (Cumhur İttifakı)
Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi (Cumhur İttifakı)
Ömerli : Hüsamettin Altındağ (Cumhur İttifakı)
Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya (Cumhur İttifakı)
Midyat: Veysi Şahin (Cumhur İttifakı)
Yeşilli: Hayrettin Demir (Cumhur İttifakı)
Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Mardin Büyükşehir : Süleyman Sarı
Artuklu: Veysi Kara
Dargeçit: Muhammed Günel
Derik: Orhan Çaplık
Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın
Mazıdağı: Adem Denli
Midyat: İdris Taş
Nusaybin: Şeyhmus Doğan
Ömerli: Şakin Altundağ
Savur: Şükrü Adal
Halkların Demokratik Partisi
Mardin Büyükşehir : Ahmet Türk
Artuklu: Nurettin Turğay
Dargeçit: Ahmet İnci
Derik: Mülkiye Esmez
Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz
Mazıdağı: Nalan Özaydın
Midyat: Osman Demirci
Nusaybin: Semire Nergiz
Ömerli: Cuma Turğay
Savur:Gülistan Öncü
İYİ Parti
Mardin Büyükşehir : Tuna Işıkhan
Artuklu Vejdi bilek
Dargeçit: Seyfettin Doğan
Kızıltepe: Ekrem Ayar
Savur: Hıdır Irgat
Ömerli: Rıdvan Özoğurlu
Mazıdağı: Hasip Erol
Midyat: Abdulcelil Demir
Saadet Partisi
Mardin Büyükşehir : Mehmet Ali Kılıç
Artuklu: Abdullah Akgüç
Dargeçit: İdris Yücel
Derik: Serdar Yavuz
Kızıltepe: Ömer Çifçi
Mazıdağı: Şeyhmus Özkan
Midyat: Abdulaziz Altekin
Nusaybin: Ahmet İletmiş
Ömerli: Servet Cemiloğlu
Savur: Şeyhmus Ökmen
Yeşilli: Enver Sağlam
Bağımsız Türkiye Partisi
Mardin Büyükşehir : Ahmet Zeki Türköz
Artuklu:Mustafa Şakir Aktürk
Dargeçit: Can Akın
Derik: Seydi Ahmet Karaca
Kızıltepe: Muhammet AbdulKadir Kurt
Mazıdağı: Nureddin Balcı
Midyat: Duran Gürkan
Nusaybin: Adem Karadağ
Ömerli: Bünyamin Karaduman
Savur: Yunus Düşen
Yeşilli: Tamer Boztepe
Büyük Birlik Partisi
Artuklu: Mehmet Kızılboğa
Nusaybin : Adnan Bağış
Ömerli : Ömer İmamoğlu
Savur: Şeyhmus Memiş
Midyat: Mehmet Koç
Demokrat Parti
Mardin Büyükşehir : Davut Turgay
Artuklu : Nurulah Çokan
Midyat: Muhammed Şirin Şahin
Kızıltepe: Mehmet Dicle
Demokratik Sol Parti
Mardin Büyükşehir: Özkan Kürşad Erdur
Vatan Partisi
Mardin Büyükşehir : Cafer Hacıkadiroğulları
Türkiye Komünist Partisi
Mardin Büyükşehir : Murat Hiçbezmez
Bağımsız adaylar
Mardin Büyükşehir : Abdurahman Uncu, Abdulkadir Demir
Midyat: Fahrettin Yaşar
Kızıltepe: Şeyhmus Ünal
Savur: Abbas Oğuz
Ömerli: Şeyhmus Kaya
Derik: Muhttin Ecer
Dargeçit : Hüseyin Demirtaş