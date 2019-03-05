Mardin’deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Mardin Büyükşehir : Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı) 

Artuklu: Abdulkadir Tutaşı (Cumhur İttifakı)

Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy (Cumhur İttifakı)

Derik: Şeyhmus Necimoğlu (Cumhur İttifakı)

Mazıdağı: İbrahim Atlı (Cumhur İttifakı)

Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi (Cumhur İttifakı)

Ömerli : Hüsamettin Altındağ (Cumhur İttifakı)

Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya (Cumhur İttifakı)

Midyat: Veysi Şahin (Cumhur İttifakı)

Yeşilli: Hayrettin Demir (Cumhur İttifakı)

Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Mardin Büyükşehir : Süleyman Sarı

Artuklu: Veysi Kara

Dargeçit: Muhammed Günel

Derik: Orhan Çaplık

Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın

Mazıdağı: Adem Denli

Midyat: İdris Taş

Nusaybin: Şeyhmus Doğan 

Ömerli: Şakin Altundağ 

Savur: Şükrü Adal 

Halkların Demokratik Partisi 

Mardin Büyükşehir : Ahmet Türk 

Artuklu: Nurettin Turğay 

Dargeçit: Ahmet İnci 

Derik: Mülkiye Esmez 

Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz 

Mazıdağı: Nalan Özaydın 

Midyat: Osman Demirci 

Nusaybin: Semire Nergiz 

Ömerli: Cuma Turğay 

Savur:Gülistan Öncü 

İYİ Parti 
 
Mardin Büyükşehir : Tuna Işıkhan 

Artuklu Vejdi bilek 

Dargeçit: Seyfettin Doğan 

Kızıltepe: Ekrem Ayar 

Savur: Hıdır Irgat 

Ömerli: Rıdvan Özoğurlu 

Mazıdağı: Hasip Erol 

Midyat: Abdulcelil Demir 

Saadet Partisi 

Mardin Büyükşehir : Mehmet Ali Kılıç 

Artuklu: Abdullah Akgüç 

Dargeçit: İdris Yücel 

Derik: Serdar Yavuz 

Kızıltepe: Ömer Çifçi 

Mazıdağı: Şeyhmus Özkan 

Midyat: Abdulaziz Altekin 

Nusaybin: Ahmet İletmiş 

Ömerli: Servet Cemiloğlu 

Savur: Şeyhmus Ökmen 

Yeşilli: Enver Sağlam

Bağımsız Türkiye Partisi 

Mardin Büyükşehir : Ahmet Zeki Türköz 

Artuklu:Mustafa Şakir Aktürk

Dargeçit: Can Akın

Derik: Seydi Ahmet Karaca

Kızıltepe: Muhammet AbdulKadir Kurt

Mazıdağı: Nureddin Balcı

Midyat: Duran Gürkan 

Nusaybin: Adem Karadağ 

Ömerli: Bünyamin Karaduman 

Savur: Yunus Düşen 

Yeşilli: Tamer Boztepe 

Büyük Birlik Partisi 

Artuklu: Mehmet Kızılboğa 

Nusaybin : Adnan Bağış 

Ömerli : Ömer İmamoğlu 

Savur: Şeyhmus Memiş

Midyat: Mehmet Koç 

Demokrat Parti 

Mardin Büyükşehir : Davut Turgay 

Artuklu : Nurulah Çokan 

Midyat: Muhammed Şirin Şahin 

Kızıltepe: Mehmet Dicle 

Demokratik Sol Parti 

Mardin Büyükşehir: Özkan Kürşad Erdur 

Vatan Partisi 

Mardin Büyükşehir : Cafer Hacıkadiroğulları

Türkiye Komünist Partisi 

Mardin Büyükşehir : Murat Hiçbezmez 

Bağımsız adaylar

Mardin Büyükşehir : Abdurahman Uncu, Abdulkadir Demir 

Midyat: Fahrettin Yaşar 

Kızıltepe: Şeyhmus Ünal 

Savur: Abbas Oğuz 

Ömerli: Şeyhmus Kaya 

Derik: Muhttin Ecer 

Dargeçit : Hüseyin Demirtaş