AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "5 yıl içinde Ankara'ya yapacaklarımız var. Biz kendimize güveniyoruz. Bu konuda tecrübemiz var. Ey rakipler, siz de çıkın kendi projelerinizi söyleyin. Ancak karşı taraftan öyle bir şey duyamadık" dedi.

Bala ilçesinde partisince düzenlenen mitingde konuşan Özhaseki, Kayseri'deki belediye başkanlığı dönemine değindi.



Özhaseki, "İşe başladığımda bizden önce 3 dönem sol belediye vardı. Onlarda hizmet diye bir dert olmazdı. Karşılaştığımız manzara şu idi: Borçlar. Şehrin yarısı gecekondu ve altyapı yok. Su, kanal, arıtma tesisi yoktu. 20 seneden fazla mücadele ettim. Bu mücadelenin neticesinde ne üstyapı, ne altyapı sorunu kaldı." ifadelerini kullandı.



Ankara için yapacakları projeler üzerinde tek tek çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, gençler, kadınlar ve çocuklar için de projeler hazırladıklarının altını çizdi.

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ, BU KONUDA TECRÜBEMİZ VAR"



Ankara’da aday olduktan sonra projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:



"5 yıl içinde Ankara'ya yapacaklarımız var. Biz kendimize güveniyoruz. Bu konuda tecrübemiz var. Ey rakipler, siz de çıkın kendi projelerinizi söyleyin. Ancak karşı taraftan öyle bir şey duyamadık. Şimdiye kadar ne dediysem yerine getirdim. O kitapçığa yazdıklarımı da yerine getireceğim. Bu benim boynumun borcu. Ama bekliyorum ki karşı taraftan da ‘biz de şunu yaparız’ demesini, ancak söylemediler."



Bala'daki sorunlara değinen Özhaseki, bunlardan bir tanesinin de su sorunu olduğunu söyledi. Özhaseki, şunları kaydetti:



"Su sorunlarını çözeriz. Doğal gazı inşallah Bala’ya getirir, sıcak evlerinizde oturursunuz. Meydan projesi de sıcak asfalt projesini de çözeriz. Belediyelerin elinde bütçe var. Bu bütçe sizin malınız. O bütçe sizlere hizmet olarak döner. O belediye bütçesi zaten sizin malınız, sizin paranız. Bu konularda senelerce gayret eden bir kardeşinizim."



Özhaseki, daha sonra esnafı ziyaret edip partisinin Bala Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi.



Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özhaseki, iki tip belediye başkan adayının mevcut olduğunu söyledi. Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:



"Bir grup belediye başkanı şehri nereye taşıyacağını biliyor, o şehir ticarette, sanayide, kültürde neler yapabilir diye bir kitap haline getirip projelerini bastırıyor. Diyor ki 'bu benim 5 yıllık vaadim.' Tabii ki sosyal projeler de yapılır. Ama diğer grup belediye başkan adayları çıkıyorlar, bir tek proje yok ortada. Şehri nereye götüreceklerini söylemiyorlar. Turizmde, ticarette, sanayide ne kazandıracaklarını, milletin önünü nasıl açacaklarını, hangi yatırımlara imza atacaklarını söylemiyorlar. Sonra da cesaret edip bunu kitap haline getirip altına imza atamıyorlar. Vatandaş sıkıştırdıkça 'sizin için 50 lira sağlık yardımı yapacağım, sabahları süt dağıtacağım merak etmeyin, çay dağıtacağım', böyle bir şey olmaz. İnsanda biraz ciddiyet olur. Belediye başkanı hele Ankara'ya adaysa, Ankara halkına saygılı olacak. Önce Ankara'ya neler yapılacağını bir kitap haline getirir imza atar."



Mitinge, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ile eski milli futbolcu Tanju Çolak da katıldı.

İSTANBUL'UN YEREL SEÇİMDEKİ TEK ENGELLİ ADAYI