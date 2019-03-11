Millet İttifakı'nın İzmir adayı Tunç Soyer'in açıklamalarından satır başları;



CHP ve İYİ Parti'nin yetkilileri, temsilcileri büyük duyarlılık, özen gösteriyorlar ve çok başarılı bir çalışma yürüyor.

Yerel seçimin dinamikleri çok farklıdır. Yerelde insanlar tercihini kimin vizyonu daha iyidir? Kim benim hayatımı kolaylaştıracak? şeklinde bakıyor.

İzmir'i dünya şehiri yapacağız. İzmir çok daha fazlasına muktedir. Sadece Akdeniz bölgesinde değil bütün dünyada. Çok daha fazla uluslararası organizasyon yapacağız.

Dijital demokrasi; cep telefonunuza uygulayacağınız bir aplikasyonla, şu mahallede bir kreş yapılsın mı, yapıalcaksa kapasitesi ne olsun, ayrıalcak bütçe şu olsun mu olmasın mı? Bütünbunların kararını vatandaşla birlikte belirlenecek.

Tanıtım öncelikli işimiz olacak, kentin potansiyelini o şekilde büyütmeye başlıyorsunuz. Tanıtımla başlayacağız, bu tarımsal üretimi de kalkındıracak, büyütecek. Bu turizm potansiyelini de artıracak, çünkü herşeyi turizm enstüramanı olarak kullanmaya başlayacağız.

İzmir'den giden göçü durduracağız. Yatırımcıyı davet edeceğiz İzmir'e.

İzmir'e giden herkesin oyunu talibim.