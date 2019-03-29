31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi partiler il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını belirledi.
Saadet Partisi, Ordu belediye başkanlığı için eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i aday gösterdi.
61. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev yapanŞahin, 25 Aralık 2013 tarihinde AK Parti milletvekilliği görevinden istifa etmişti.
İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR?
Saadet Partisi'nin Ordu belediye başkan adayı İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956'da Ordu'nun Ünye İlçesi'nde dünyaya geldi.
Şahin, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan İdris Naim Şahin, 3 Kasım 2002 Seçimleri'nde milletvekili olduktan sonra 22.-23. ve 24. dönem milletvekili olarak Meclis'e girdi.
2001-2011 yılları arasından genel sekreterlik görevi yapan Şahin, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 61. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Şahin, 24 Ocak 2013 Kabine revizyonunda yerini Muammer Güler’e bıraktı.
Ordu belediye başkanlığı görevi için seçimde şu adaylar yarışacak:
Aydın Ergün - DSP
Ercan Gündüz - DP
Fahri Özgen - BTP
İdris Naim Şahin - SP
Kemal Sümbül - Vatan Partisi
Mehmet Hilmi Güler - AK Parti
Murat İslam - Bağımsız
Mustafa Adıgüzel - CHP
Volkan Atılgan - TKP
Ordu canlı belediye başkan seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
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