31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde il ve ilçelerde belediye başkan adayları yarıştı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İbrahim Karaoğlan Meydanı'nda gelen Gürbüz, vatandaşlarla birlikte yerleri süpürdü ve temsili makam koltuğunu yaktı.

İL İL YEREL SEÇİM SONUÇLARI



Gürbüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, koltuk ya da başkanlık sevdası olmadığını belirtti.



İlçeyi vatandaşlarla beraber ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Gürbüz, "Bu ilçede yaşayan insanlar seçim kampanya sürecinde ve seçim günü üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdi. Bugünden itibaren ilçemizde yaşayan insanların huzuru ve mutluluğu için çalışacağız.

Elbistan'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturabilmek için gece gündüz demeden canla başla çalışacağız." diye konuştu.

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