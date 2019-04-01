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Kars Belediye Başkanı HDP adayı Ayhan Bilgen oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Kars belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Kars yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Ayhan Bilgen - HDP Eş Başkan Adayı
Çetin Nazik - MHP
Hatice Orhankazi - HDP Eş Başkan Adayı
Settar Kaya - İYİ Parti
Şenol Çolak - Saadet Partisi
Taner Toraman - CHP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.