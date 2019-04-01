Son dakika haberi..
Siirt Belediye Başkanı HDP adayı Berivan Helen Işık oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Siirt belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Siirt yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Ahmet Özgür - İYİ Parti
Ali Bergin - DSP
Ali İlbaş - AK Parti
Berivan Helen Işık - HDP
Muzaffer Furat - MHP
Nedim Pektaş - DP
Seyfettin Kol - SP
Şakir Sula - CHP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.