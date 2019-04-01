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Siirt Belediye Başkanı HDP adayı Berivan Helen Işık oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Siirt belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Siirt yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Ahmet Özgür - İYİ Parti

Ali Bergin - DSP

Ali İlbaş - AK Parti

Berivan Helen Işık - HDP

Muzaffer Furat - MHP

Nedim Pektaş - DP

Seyfettin Kol - SP

Şakir Sula - CHP

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Siirt seçim sonuçları

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