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Uşak Belediye Başkanı AK Parti adayı Mehmet Çakın oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Uşak belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Uşak yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ali Osman Aşçı - DSP



Asım Kalelioğlu – CHP



İsmail Topal – DP



Mehmet Çakın – AK Parti



Muhammet Fatih Erdoğan – MHP



Muhammet Gür – İYİ Parti



Murathan Çıray – VP





Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.