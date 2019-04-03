İstanbul ve Ankara'nın dışında yerel seçime giren partiler 40 ilde daha sonuçlara itiraz etti. AK Parti 12, CHP 6, MHP 8, İYİ Parti 6 şehirde itirazlarda bulundu. Bir ilçede seçimler iptal edildi.



AK Parti; Siirt, Adıyaman, Yalova, Kırklareli, Adana ve Antalya'nın arasında olduğu illerde bazı sandıklarda oyların yeniden sayılması için başvurdu.

Siirt'te HDP'nin bin 409 oy fark ile kazandığı Siirt merkez ile bazı ilçe ve beldelere de AK Parti'nin itirazı var. AK Parti Antalya'da 19 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti.

MHP ise Iğdır, Yozgat, Kırşehir, Kars, Adana, Aydın, Mersin ve Malatya'da itirazlarda bulundu. Edirne'nin Keşan ilçesinde seçimi, 11 oy farkla AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu kazandı. CHP oyların yeniden sayılmasını istiyor.

BİR İLÇEDE İPTAL

Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine iptal edildi.



İtiraz, Saadet Partisi adayının kamu görevinden yasada belirtilen süre içinde istifa etmediği gerekçesiyle yapılmıştı. Gülnar'da seçimin galibi MHP, kararı il seçim kuruluna taşıdı.

İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?