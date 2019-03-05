Yozgat’taki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yozgat merkez: Celal Köse
Akdağmadeni: Önder Gürel
Aydıncık: Ahmet Koçak
Boğazlıyan: Gökhan Çoşar
Çandır: Mustafa Ertan Örgün
Çayıralan: Yasin Şahiner
Çekerek: Eyüp Çakır
Kadışehri: İrfan Akın
Saraykent: Ahmet Öçal
Sarıkaya: Duran Cesur
Sorgun : Mustafa Özdemir
Şefaatli: Zeki Bozkurt
Yenifakılı: Yalçın Karadavut
Yerköy: Mehmet Ağaoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)
Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)
Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat merkez: Mehmet Erdemir
Akdağmadeni: Nezih Yalçın
Aydıncık: Selahattin Özdemir
Boğazlıyan: İbrahim Tamer
Çandır: Emin Murat
Çayıralan: Kıyasi Başgül
Çekerek: Mustafa Bal
Kadışehri: Mustafa Doğru
Saraykent: İdris Ögel
Sarıkaya: Ömer Açıkel
Sorgun: Mustafa Erkut Ekinci
Şefaatli: Müjdat Karaca
Yerköy: Abdullah Altıntaş
İYİ Parti
Yozgat merkez : Metin Özışık (Millet İttifakı)
Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)
Aydıncık : Kemal Cam (Millet İttifakı)
Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)
Kadışehri: Seyyit Taşgın (Millet İttifakı)
Saraykent: Osman Çiftcier
Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)
Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)
Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)
Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)
Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Yozgat merkez: Ziya Koçak
Akdağmadeni: Necmettin Demirel
Aydıncık: Necmettin Kayhan
Boğazlıyan: Fatih Demir
Çandır : Abdulvahap Yılmaz
Çayıralan: Hafize Tekbaş
Çekerek: Mustafa Alan
Kadışehri: Zehni Durusoy
Saraykent: Ali Yurt
Sarıkaya: İrfan Taşkın
Sorgun: Mustafa Salman
Şefaatli: Duran Karaman
Yenifakılı İsmail Özmen
Yerköy: Ali Polat
Büyük Birlik Partisi
Kadışehri: Davut Karadavut
Saraykent: Ahmet Köroğlu
Sorgun : Üzeyir Arslan
Bağımsız Türkiye Partisi
Yozgat merkez: Abdullah Güngör
Akdağmadeni: Şaban Uçar
Aydıncık: Emine doğan
Boğazlıyan: Nurettin Öcalan
Çandır: Necmi Sarıkaya
Çayıralan: Ali Acer
Çekerek: Emine Nisa Balcı
Kadışehri Ayşegül Türkcan
Saraykent: Ayşe Ergişi
Sarıkaya: İsmail Hakkı Bektaş
Sorgun: Aydın İlik
Şefaatli: Gülten Güngör
Yenifakılı: Hayri Şahin
Yerköy: Mustafa Kıyıcı
Demokrat Parti
Yozgat merkez: Abdullah Doğan
Demokratik Sol Parti
Yozgat merkez: Abdulbaki Yıldız
Yerköy: Ahmet Türk
Türkiye Kominst Partisi
Yozgat merkez: Sait Akıllı
Bağımsız adaylar
Yozgat merkez: Bekir Korkmaz, Kazım Arslan