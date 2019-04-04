Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" dedi.
Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" cevabını verdi.
YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili sürecin devam ettiğini söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" dedi.