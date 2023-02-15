10 siyahiyi öldürmüştü: Buffalo saldırganına müebbet hapis

ABD'nin New York eyaleti Buffalo kentinde bir süpermarkete düzenlediği silahlı saldırıda 10 siyahinin ölümüne neden olan "beyaz üstünlükçü" Payton Gendron'a ömür boyu hapis cezası verildi.



Erie İlçe Mahkemesi Yargıcı Susan Eagan, mahkemede Gendron'a hitaben, "Uygar bir toplumda size ve cahil, nefret dolu ve şeytani ideolojilerinize yer yok." diyerek, öldürdüğü 10 siyahi Amerikalıya karşılık, Gendron için "şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına" hükmettiğini açıkladı.



Karar duruşmasında konuşan 19 yaşındaki Gendron, "14 Mayıs'taki eylemlerime yol açan tüm kararlardan ne kadar pişman olduğumu ifade edemem." dedi.



İnternette karşılaştığı ırkçı komplo teorilerinden etkilenerek nefrete dayalı bir suç işlediğini kabul eden Gendron, kısa konuşmasında gözyaşlarını tutamazken mağdurlardan ve ailelerinden özür diledi.



MAĞDUR AİLELERDEN GENDRON'A TEPKİ



Kararın açıklanacağı duruşmada bazı mağdurlar ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, sinirlerine hakim olamayarak Gendron'un üzerine yürüdü.



Mağdurların yakınları yatışıncaya kadar mahkemeye kısa süreliğine ara verildi ve Gendron salondan uzaklaştırıldı.



Tekrar başlayan duruşmada gerginliğin devam etmesi üzerine Yargıç Eagan salondakileri uyarmak zorunda kaldı.



Duruşma sırasında çok sayıda kurban yakını da söz alarak, 10 kişinin canına kıyan beyaz üstünlükçü Gendron'a karşı hitap etme hakkını kullandı.



BUFFALO'DAKİ IRKÇI SALDIRI



New York'un Buffalo kentinde 14 Mayıs 2022'de çoğunlukla siyahilerin gittiği bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 siyahi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.



Daha sonra polise teslim olan saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.



Yetkililer, Gendron'un sosyal medyadan canlı yayınladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmiş, polisin saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan ırkçı manifestoyu incelediği kaydedilmişti.



Saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyahi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı" iddiasının ve saldırganın "mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürmeyi planladığına" ilişkin verilerin yer aldığı bildirilmişti.