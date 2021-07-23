100 CIA çalışanında Havana Sendromu görüldü

ABD istihbarat servisi CIA Başkanı William Burns, 100 çalışanda Havana Sendromu görüldüğünü açıkladı. Olayla ilgili Rusya'yı işaret eden CIA Başkanı, kesin yargıya varmak için soruşturmanın ilerlemesini bekleyeceklerini belirtti.

NTV 23.07.2021 - 15:42

100 CIA çalışanında Havana Sendromu görüldü

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İlk olarak beş yıl önce Amerikalı ve Kanadalı diplomatlarda görülen gizemli hastalık "Havana Sendromu" yeniden gündeme geldi. CIA Başkanı William Burns, 100 çalışanda bu rahatsızlığın görüldüğünü söyledi

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı Başkanı, bir radyo yayınında konu ile ilgili soruları yanıtladı.

Burns, CIA çalışanları ve aile üyelerinden oluşan 100 kişinin, Havana sendromu olarak nitelendirilen rahatsızlığı yaşadığını söyledi. Olayla ilgili Rusya'nın sorumlu olabileceğini söyleyen CIA Başkanı, kesin yargıya varmak için soruşturmanın ilerlemesini bekleyeceklerini belirtti.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görüldü.

Baş ağrısı, baş dönmesi ve bilişsel bozukluk gibi belirtilerin görültüğü hastalığa "yönlendirilmiş, darbeli radyo frekans enerjisi"nin yol açtığı düşünülüyor.

Rusya olayda sorumluluğu olduğu iddialarını reddediyor.

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