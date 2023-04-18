12 yıl sonra: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Şam'da Esad'la görüştü

Ayrıca Bin Ferhan'ın görüşmede, insani yardımların Suriye'deki tüm bölgelere ulaştırılması ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri için gerekli koşulların sağlanmasının önemine dikkati çektiği aktarıldı.



Bin Ferhan, Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011’den beri Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirdi.



Ayaklanmaların başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.



Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini gerçekleştirmişti.