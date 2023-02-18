1916'da gönderilen mektup adresine ulaştı

İngiliz Kraliyet Postası da mektupla ilgili bir açıklama yayımlayarak "bu olayda ne yaşandığından emin olmadıklarını" belirtti. Bir sözcü, "Toplumun 1916'dan kalma bu mektubun tarihiyle ilgileneceğini bilsek de ne yaşanmış olabileceğine dair başka bilgimiz yok" dedi.



Oxford, "Çok sıradışı bir durum ve aslında 1800'lerin sonlarında üst orta sınıflar için çok popüler bir yer olan Norwood'da yaşayan halk ve yerel tarih hakkında bize bir ipucu vermesi açısından son derece heyecan verici" diye ekledi.



Crystal Palace epey zengin kişilerin akınına uğramıştı ve muhtemelen tam da bu nedenle bölgeye taşınan biri hakkında bilgi edinmek kesinlikle büyüleyici.



İngiliz Kraliyet Postası da mektupla ilgili bir açıklama yayımlayarak "bu olayda ne yaşandığından emin olmadıklarını" belirtti. Bir sözcü, "Toplumun 1916'dan kalma bu mektubun tarihiyle ilgileneceğini bilsek de ne yaşanmış olabileceğine dair başka bilgimiz yok" dedi.



Crystal Palace zengin kişilerin akınına uğramıştı ve muhtemelen tam da bu nedenle bölgeye taşınan biri hakkında bilgi edinmek kesinlikle büyüleyici ifadelerini kullanan Oxford, "Çok sıradışı bir durum ve aslında 1800'lerin sonlarında üst orta sınıflar için çok popüler bir yer olan Norwood'da yaşayan halk ve yerel tarih hakkında bize bir ipucu vermesi açısından son derece heyecan verici" diye ekledi.